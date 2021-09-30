СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы "нарисовали" высокую явку и поддержку партии "Единая Россия".

"Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ", - сообщает пресс-центр СБУ.

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

В СБУ отметили, что оккупационным властям удалось обеспечить "явку" лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины, а планировали получить более полумиллиона голосов.

"По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами", - говорится в сообщении.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

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