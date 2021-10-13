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Ковид: в Минздраве сделали важное уточнение по перевозке детей межрегиональным транспортом

13.10.2021 / 12:51
Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.

Об этом сообщает МОЗ

В министерстве приводят слова министра здравоохранения о том, что новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Прямая речь Ляшко: "Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.

Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте".

Напомним, 11 октября на заседании Кабинета министров ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень епидопасности - с 21 октября все пассажиры и водители межрегиональных перевозок должны иметь отрицательный ковид-тест или прививки.

Источник

транспорт, коронавирус
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