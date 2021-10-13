У Путина говорят, что для Зеленского готовят отдельную "повестку дня"

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, которое цитирует представителя президента РФ Дмитрия Пескова

Об этом Песков сказал, комментируя анонсированную встречу глав МИД Нормандского формата. Представитель Путина отметил, что порядок возможной встречи президентов России и Украины будет отличаться от порядка саммита "нормандской четверки", однако каким образом не уточнил.

Прямая речь Пескова: "Здесь (в рамках "четверки" - ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплекс мероприятий, вокруг которого ведется работа".

Напомним, 12 октября Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глава МИД Нормандского формата.

В сентябре представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

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