Войти | Зарегистрироваться
14:05

среда,
13 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина говорят, что для Зеленского готовят отдельную "повестку дня"

13.10.2021 / 13:12
Повестка дня возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина будет отличаться содержательно от повестки саммита "нормандской четверки".

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, которое цитирует представителя президента РФ Дмитрия Пескова

Об этом Песков сказал, комментируя анонсированную встречу глав МИД Нормандского формата. Представитель Путина отметил, что порядок возможной встречи президентов России и Украины будет отличаться от порядка саммита "нормандской четверки", однако каким образом не уточнил.

Прямая речь Пескова: "Здесь (в рамках "четверки" - ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплекс мероприятий, вокруг которого ведется работа".

Напомним, 12 октября Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глава МИД Нормандского формата.

В сентябре представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Источник

Путин, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 октября
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.