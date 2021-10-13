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Саммит Украина-ЕС подтвердил, что считает Россию агрессором

13.10.2021 / 13:43
Саммит Украина-ЕС подтвердил, что и дальше будет называть РФ агрессором за ее действия в отношении Украины, и что за события на Донбассе и срыв перемирия ответственна именно Россия.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, текст которого опубликовала "Европейская правда".

"Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года", - говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая "ответственность России как стороны конфликта".

"Мы осуждаем нарушение прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных правительству Украины участков вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандата", - говорится в заявлении.

Украина и ЕС повторили призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова.

Источник

Россия, ЕС
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