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Количество жертв тайфуна “Лекими” в Китае возросло до 44

13.08.2019 / 16:17
В результате тайфуна “Лекими”, что накрыл Китай, погибло 44 человека.

Об этом сообщает CGTN.

“Количество погибших в результате тайфуна “Лекими” возросло до 44...”, - говорится в сообщении.

По состоянию на утро понедельника, 12 августа, тайфун “Лекими” унес жизни 39 человек.

На востоке провинции Шаньдун зафиксировано пять смертей из-за тайфуна. Семь человек пропали без вести после схода оползня в прибрежных районах.

Еще девять человек пропали без вести на востоке китайской провинции Чжецзян, сообщают местные власти.

Национальный метеорологический центр Китая снизил “Лекими” в классе до тропического шторма.

На данный момент в регионе ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что из-за мощного тайфуна китайские власти эвакуировали из пострадавших районов более 1 млн человек.

Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности.

Общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекими" составляют почти 2 млрд долларов.

Источник 

жертвы, тайфун, Китай, Лекими
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