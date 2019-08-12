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Ким Чен Ын присутствовал на последних испытаниях нового оружия КНДР

12.08.2019 / 17:18
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил субботние (10 августа) испытания нового оружия. Об этом передает Reuters.

Государственные СМИ страны KCNA отметили, что оружие было разработано в соответствии с местностью страны.

При этом чиновники Южной Кореи отметили, что Северная Корея выпустила две ракеты ближнего радиуса действия для демонстрации силы против новых совместных военных учений Сеула с военными США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына письмо, в котором тот извинился за ракетные испытания. В августе КНДР провела несколько запусков ракет. В частности, запуски были зафиксированы 2,6 и 9 августа.

Ранее Ким Чен Ын написал письмо Трампу, в котором предложил провести новый саммит.

Недавно стало известно КНДР собрала около 2 миллиардов долларов на программы оружия массового поражения с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалют.

Источник 

ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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