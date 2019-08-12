Взрыв на полигоне в РФ: погибло 5 сотрудников "Росатома"

Об этом сообщает 10 августа сайт "Росатома".

В корпорации сообщили, что трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Они получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Ранее, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав "Росатома" входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

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