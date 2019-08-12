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В Москве задержали 256 участников крупнейшей за 8 лет акции протеста

12.08.2019 / 14:52
Более 250 человек задержаны в центре Москвы на массовых гуляниях, которые начались сразу после прошедшего в субботу, 10 августа, митинга на проспекте Сахарова.

 

Об этом сообщает в воскресенье, 11 августа, "Эхо Москвы".

"ОМОН и полиция задержали более 250 человек в центре Москвы на массовых гуляниях, которые начались сразу после митинга на проспекте Сахарова. Это была крупнейшая акция протеста за 8 лет. Митинг, согласованный с властями, по оценкам «Белого счетчика» собрал 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Многих людей силовики задержали неподалеку от здания администрации президента РФ. Туда группы митингующих пришли после окончания акции на проспекте Сахарова. Возле памятника героям Плевны собрались сотни человек. ОМОН и полиция хватали участников прогулки на улицах Маросейка, Солянка и Забелина, в Лубянском проезде и Ильинском сквере. Группу молодых людей задержали в элитном отеле Custos, где они пытались укрыться от силовиков. Персонал отеля, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит первому заместителю мэра Москвы Наталье Сергуниной, не препятствовал задержанию. Наоборот, судя по видео, размещенному в соцсетях, персонал указывал омоновцам, где скрылись молодые люди.

Задержанных развезли по разным отделениям. В Отдел внутренних дел (ОВД) «Котловка» приехали следователи. У задержанных отобрали мобильные телефоны, не давали воды. В отделе полиции «Академический» тех, кто туда попал, допрашивали сотрудники в штатском, одного несовершеннолетнего не отпустили даже несмотря на приезд в отдел его матери. В других отделениях у задержанных принудительно брали отпечатки пальцев, не пускали адвокатов или отнимали паспорта и их копии. Из Пресненского ОВД задержанного с вывихнутой ключицей увезли на "скорой помощи".

Всего в пяти российских городах на акциях в поддержку честных выборов и против репрессий были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», около 352 человек.

Как известно, в ходе предыдущей акции оппозиции в Москве 27 июля было задержано около 1,4 тыс. человек.

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митинг, акции протеста, Москва, РФ
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