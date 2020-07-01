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Саакашвили: президент поручил обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы

01.07.2020 / 16:18
Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.

"Президент поручил к следующему Нацсовету реформ подготовить фундаментальнейшую концепцию революционной судебной реформы. Ни половинчатых мер, ни полумер, президент четко сказал: судебная система… К следующему Нацсовету, который состоится в июле", - заявил он журналистам по итогам состоявшегося во вторник, 30 июня, в Киеве заседания Нацсовета реформ.

Глава исполкома Нацсовета реформ добавил, что власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине.

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал он.

При этом Саакашкили подчеркнул, что президент в этом вопросе "очень радикально настроен". "И даже, если нужно провести через референдум, я думаю, президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление в Раде, сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел должен закончиться", - подчеркнул он.

В этом контексте Саакашвили заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система Украины: "(врагом – ИФ) является СБУ, Налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генпрокуратуре. Те подразделения, которые терроризируют, рэкетируют экономику Украины".

Источник

судебная реформа, Саакашвили, Зеленский
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