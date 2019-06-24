Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы

Об этом говорится в указе Президента №421 от 21 июня.

Согласно документу, комиссия создана как консультативно-совещательный орган при Президенте, основной ее задачей является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.

Приоритетными направлениями работы комиссии определена подготовка и представление Президенту предложений по внесению изменений в Конституцию и законы, направленных на обеспечение реализации конституционных норм и принципов, а именно - приоритетности защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее развитие законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия, совершенствование законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства Украины, реформирование органов правопорядка, а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий Украины и населения, которое на них проживает.

Глава Администрации Президента должен внести проект положения о Комиссии по вопросам правовой реформы и предложения по ее персональному составу.

Этим же документом ликвидирован Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия, учрежденные бывшим Президентом Петром Порошенко.

Напомним, Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Тем временем, треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года.

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