Войти | Зарегистрироваться
10:08

вторник,
05 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС

05.11.2019 / 09:01
Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о деятельности органов судейского управления, который критиковали ЕС и Канада.

 

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины

На сайте ВР указано, что 4 ноября документ возвращен с подписью президента.

Почти все нормы закона вступят в силу со следующего дня после официального опубликования.

Закон сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

Законом также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн). Также сокращается состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидата в ВККС должны подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом" Об очистке власти ".

В день вступления в силу закона прекращаются полномочия членов ВККС. Новых членов ВККС будут выбирать по результатам конкурса (конкурсная комиссия - 3 представителя Совета судей и 3 международных эксперта). Высший совет правосудия имеет 90 дней, чтобы сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить состав комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Комиссия добродетели и этики должна состоять из 3 представителей ВСП и 3 международных экспертов. Комиссия за 30 дней должна проверить членов ВСП.

Инициатором законопроекта был президент.

Напомним: в посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.
Председатель Верховного суда Валентина Данишевская выражала надежду, что президент наложит вето этот закон. Она выступала с критикой законопроекта и призывала его не принимать.

Данишевская намекала, что реформа имеет целью подорвать независимость Верховного суда, потому что именно ВСУ будет принимать окончательное решение по делам "Приватбанка" и выборах на территории ОРДЛО.

Источник 

закон, судебная реформа, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 ноября
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.