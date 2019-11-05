Духовная сокровищница: поучения Митрополита Онуфрия о Церкви, Боге, вере и любви

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 5 ноября отмечает 75-летие.

Центр информации УПЦ собрал изречения Митрополита Онуфрия о Церкви, Боге и Божией Матери, вере, любви и счастье - из проповедей.

ЦЕРКОВЬ

«Церковь служит всем людям — вне зависимости от их взглядов, убеждений, уровня дохода или образования. Все перед Богом одинаковы, все равны. Мы все — дети Божии».

«Тем, кого Церковь не устраивает, кто хочет ее изменить, я хотел бы сказать: менять нужно. Но не Церковь, а себя».

«Общий вектор Церкви направлен к Богу. Если мы хотим идти в другое место, то мы выходим из Церкви, уходим от Бога. Но только Бог является источником жизни, блага и любви».

«В Церкви людям раздается Божья Благодать, Божьи дары, которые нужны нам для того, чтобы мы успешно провели свою земную жизнь. И провели ее так, чтобы конец земной жизни был началом вечной жизни.

БОГ И БОГОРОДИЦА

«Бог есть начальник жизни и смерти. Бог является источником жизни. Бог дает жизнь человеку и когда хочет - забирает ее у человека. Если хочет, Он снова возвращает ее человеку, потому что Бог есть начальник жизни».

«Бог является источником нашего счастья».

«Матерь Божия является для всех нас Матерью. У нас есть две матери: мать, которая нас родила, через которую Господь призвал в этот мир; и Матерь Божия, которая является заступницей, молитвенницей и помощницей для каждого из нас».

ЛЮБОВЬ

«Мир утверждается на любви. Пока есть любовь - до тех пор и будет существовать мир».

«Для того, чтобы полюбить ближнего, нужно возлюбить Господа. Не бывает наоборот».

«Любовь к Богу воплощается в исполнении заповедей Божьих, а любовь к ближнему — это когда человек жертвует собой ради ближнего».

«Человеку свойственно любить самого себя. Никто не желает себе зла. Вопрос заключается в направленности нашей любви. Можно любить себя, угождая своим эгоистическим желаниям, а можно любить себя, чтобы обрести Царство Небесное».

«Мы должны любить своих врагов, тогда мы будем детьми Божьими, и благодать Божья будет покоиться на нас и укрепит нас».

СЧАСТЬЕ

«Подлинно счастливым является тот, чье счастье не зависит от внешнего мира».

«Кто живет с Господом, находит для себя и мир, и счастье, и радость».

«Истинное счастье – это когда человек живет с Богом».

«Счастлив тот, кто умеет довольствоваться тем, что имеет, кто стремится очищать свое сердце от страстей и старается любить Бога и всех людей».

ВЕРА

«Вера совершенствуется не от видения чуда, вера совершенствуется через личный подвиг человека, из личной жизни по заповедям Божиим. Тогда человек начинает на собственном опыте познавать Бога».

«Правильная вера — это правильный, евангельский вектор в жизни, который указывает человеку, куда нужно идти».

«Если человек имеет правильную веру, то от этой веры рождается правильная надежда, человек возлагает надежду не на себя и богатство, а на Бога».

ЧЕЛОВЕК

«Человек, который живет по заповедям любви, сам становится любовью, а когда человек наполняется любовью к Богу и ближнему, то становится святым».

«Человек, который мстит, который дает место своему гневу, является слабым. Тот человек, который прощает ближнему, который делает жертвенное добро - человек сильный, потому что он, как учит Бог, выполняет сильные заповеди сильного Бога. И в таких людях утверждается мир».

«Человек, который идет путем евангельских заповедей, который строит свою жизнь на Законах Божиих, не на законах греха, тот человек имеет благословение Божие в своей земной жизни, и в жизни вечной он будет причастен к вечному блаженству во Христе Иисусе Боге Нашем».

«Когда человек живет по Божиим заповедям, то он начинает душой и телом понимать и чувствовать, что Бог есть любовь, Бог есть милосердие, что Бог есть истина, что Бог есть добро».

«На пути евангельских заповедей человек находит все, что ему нужно для земной жизни, и для жизни небесной».