Путин готов к "нормандской встречи" при срочной необходимости

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС

Дословно: "Президент (Путин - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - заявил Песков.

Напомним: ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" невозможна "из новых подходах и запросы одной из сторон".

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ - подписать так называемую "формулу Штайнмайера".

Еще одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" является разведение сил в Золотом и Петровском.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что разведение войск, которое должно было начаться 7 октября, не произойдет, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "по надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Процесс разведения в Золотом, несмотря на то, что его началу должен был предшествовать 7-дневный режим прекращения огня, начался 29 октября и уже завершился.

Источник