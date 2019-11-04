Икону святого запорожского атамана подарили православным верующим Австралии

Покровскому собору Мельбурна от верующих Украинской Православной Церкви передана икона святого праведного Петра Калнышевского, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии, список образа в дар австралийским верующим привезла прихожанка Украинской Православной Церкви, заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха, которая в день канонизации последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, была удостоена первой украинской не спортивной награды, - ордена «Почаевской иконы Пресвятой Богородицы».

При вручении святыни настоятель собора рассказал о жизни православных верующих в Австралии.

«Мы духовно окормляем до 4-х тысяч человек. Сейчас у нас средний возраст прихожан около 40 лет. На службы приходят много молодых семей с маленькими детьми, многие крестят детей. Я думаю, это рекордная цифра крестин для нас, больше было может лишь в начале 60-х годов. У нас есть прихожане других православных культур: греки, македонцы, сербы, болгары, и немало украинцев».

***Святой праведный Петр Калнышевский - последний кошевой атаман Запорожской Сечи.

Петр Калнышевский был ктитором афонского казачьего скита "Чёрный Выр" и других православных монастырей на Афоне и на Украине.

В 1775 году после ликвидации Запорожской Сечи был арестован и отправлен в Соловецкий монастырь, где ему довелось провести около 25 лет заживо замурованным в тюремном заключении.

На протяжении более 20 лет Петра Калнышевского выпускали из тёмной камеры на свет лишь три раза в год: в дни праздников Рождества, Пасхи и Преображения, чтобы он мог посетить богослужение и причаститься

После освобождения в 1801 году по собственному желанию стал простым послушником в Соловецком монастыре.

Скончался 31 октября 1803 года в возрасте 112 лет.

13 ноября 2015 года канонизирован Украинской Православной Церковью в Покровском архиерейском соборе Запорожья.