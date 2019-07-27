Митрополит Онуфрий: Мы должны быть достойными потомками князя Владимира

Православные украинцы должны помнить, что являются потомками великого князя Владимира, который принес христианство на наши земли. Об этом сказал во время многотысячного молебна в честь Дня Крещения Руси на Владимирской горке Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ.

«Сегодня мы чтим нашего святителя и просветителя святого князя Владимира, который был князем всея Руси, объединил всю Русь и просветил ее святым крещением. Пусть молитвами святого благоверного князя Владимира Господь помогает нам быть достойными его потомками, жить в вере так, как он жил, и творить добро так, как он творил. Пусть Господь молитвами святого князя Владимира благословит всех нас!», - обратился Блаженнейший Владыка к сотням тысяч верующих, которые собрались сегодня на молитву возле памятника князя Владимира.

Митрополит Онуфрий отметил, что День Крещения Руси является великим днем для всех православных украинцев.

«Это великий день для нашей земли, потому что это день, когда наш народ принял святую православную веру, а семена христианства, которые были посеяны на нашей земле святым апостолом Андреем Первозванным, принесли обильные плоды. Святой князь Владимир стал тем сыном своей земли, который сам нашел истинного Бога, и который привел людей к познанию истинного Бога», - сказал Предстоятель УПЦ.

Он также напомнил, что до принятия христианства князь Владимир был совсем другим человеком, и именно православная вера сделала его «любящим Бога и людей князем».

«Мы - потомки святого князя Владимира, который приняв христианскую веру, поменял свою жизнь - из жестокого и воинственного он стал кротким, смиренным, любящим Бога и людей князем, - сказал Митрополит Онуфрий. - Святого князя Владимира называли Красным Солнышком, потому что он светил и всех согревал своей любовью. Будем же его достойными потомками!».

Также Митрополит Онуфрий отметил, что сегодня сотни тысяч православных украинцев на Владимирской горке молились «за свой народ, за свою власть, за то, чтобы Господь прекратил войну на нашей земле, чтобы воцарился мир Божий в нашей стране, в наших семьях и наших сердцах».

Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского в Киево-Печерскую лавру.