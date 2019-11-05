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Старший советник Белого дома заявила, что Трамп не упоминал об "услуге за услугу" в разговоре с Зеленским

05.11.2019 / 09:42
Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй заявила, что не знает, удерживал ли президент Дональд Трамп военную помощь Украине, но подчеркнула, что между Трампом и президентом Владимиром Зеленским не было разговора об "услуге за услугу".

Об этом она сказала в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

Ее комментарии прозвучали после того, как Палата представителей приняла резолюцию об импичменте, в которой излагаются процедуры в рамках расследования импичмента президента, сосредоточенного на телефонном звонке 25 июля между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. В жалобе информатора утверждается, что Трамп подталкивал Зеленского к расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Конвей заявила в ответ на вопрос об удержании помощи Украине, что с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу".

"Президент Трамп никогда не говорил украинскому президенту: "сделайте это, и вы получите свою помощь. Такого просто не было", - сказала она.

"Я уверена в том, что Украина имеет эту помощь и использует ее прямо сейчас. Именно из-за этого президента у них она есть" - подчеркнула Конуэй.

Вместе с тем, она отметила, что не знает, удержувалась ли помощь Украине и как долго это продолжалось.

Несколько сотрудников администрации Трампа в национальной разведке и дипломатическом корпусе заявили следователям Палаты представителей, что Трамп временно удерживал деньги, выделенные на помощь Киеву в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке страны в попытке усилить давление на Украину, с тем чтобы она открыла расследования, которые могли бы помочь ему в его политической борьбе.

Источник 

Белый дом, Трамп, Зеленский, Келлианн Конуэй
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