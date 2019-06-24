На Ивано-Франковщине молния попала в остановку, погибли 3 человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы поступило в полицию в 19:10 21 июня.

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы.

Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 УК.

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