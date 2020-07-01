В Беларуси почтили память блаженной Валентины Минской

Накануне дня Собора Белорусских святых паломники из разных уголков Беларуси собрались вместе, чтобы к празднику украсить место упокоения святой блаженной Валентины Минской.

Как сообщает сайт БПЦ, васильки, ромашки и традиционные рушники всех областей Беларуси символизируют богатство белорусского края.

«Паломники и трудники к сбору васильков всегда готовятся заранее. Люди ждут этого момента целый год: берут выходные на работе и дружно едут в поле для сбора. Так каждый вносит свой посильный вклад в прославление белорусской святой старицы. Присоединиться к общему делу могут все желающие», – рассказали в Церкви.

Блаженная Валентина Минская родилась в семье священника. Ещё при жизни её называли святой. Две мировые войны, смерть близких людей, жестокие богоборческие годы – тяжёлые испытания лишь укрепляли её дух.

Открыто исповедуя Христа на протяжении всей своей жизни, Валентина, в миру Сулковская, стала оплотом православия на белорусской земле – за советом и утешением к старице приезжали со всех окрестностей. По её молитвам люди получали исцеления. Последние 30 лет жизни матушка Валентина была прикована к постели, в телесной немощи неся подвиг молитвы и смирения.

Упокоилась старица в 1966 году, а спустя ровно 40 лет она была причислена к лику святых. Сегодня к матушке Валентине с просьбой о помощи приезжают не только со всей Беларуси, но и из соседних стран.