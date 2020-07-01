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На Буковине общины УПЦ помогли пострадавшим от наводнения

01.07.2020 / 16:04
На Буковине общины УПЦ помогли пострадавшим от наводнения
Помощь нуждающимся Источник: Центр информации УПЦ
Священники и верующие предоставляли помощь людям, в чьи дома попала вода и повредила жилье

В Черновицкой области церковные общины Украинской Православной Церкви помогли пострадавшим от наводнения жителям сел Михальча и Дубово.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Некоторые из пострадавших встречали благотворителей со слезами на глазах. Священники и верующие предоставляли помощь людям, в чьи дома попала вода и повредила жилье. Пострадавшим давали продукты питания и 4 тыс гривен. Среди людей, которым оказали помощь, были также представители ПЦУ и пятидесятники, но для дел милосердия и проявления любви это не является преградой», - рассказали в епархии.

В епархии также отметили помощь, оказанную соседним селом Каменная – глава села Николай Костащук выделил деньги из бюджетных средств сельсовета, а жители – из общего фонда взаимопомощи, который формируется за счет их собственных вкладов.

Источник: Inpress.ua
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