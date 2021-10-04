Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа", - сказал он журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Полное видео подхода президента размещено на сайте телеканала "Дом".

Зеленский отметил, что его подход к эффективности работы государственного служащего не зависит от личности.

"Для меня все очень просто… Для меня это как меню от партии "Слуга народа"… Это "меню" наработано – это наши обязанности. Поэтому очень просто. Если мы боремся с олигархами – подпишите закон. Все очень просто. Если не подписываете - ищите другую команду", - сказал президент.

"Если кто-либо не поддерживает борьбу с олигархами, если не поддерживает санкционную политику, например, в отношении Медведчука и так далее, - я считаю, у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды - ред.) другие, чем у… 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - заключил Зеленский.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Источник