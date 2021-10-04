Войти | Зарегистрироваться
13:49

понедельник,
04 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

04.10.2021 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа", - сказал он журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Полное видео подхода президента размещено на сайте телеканала "Дом".

Зеленский отметил, что его подход к эффективности работы государственного служащего не зависит от личности.

"Для меня все очень просто… Для меня это как меню от партии "Слуга народа"… Это "меню" наработано – это наши обязанности. Поэтому очень просто. Если мы боремся с олигархами – подпишите закон. Все очень просто. Если не подписываете - ищите другую команду", - сказал президент.

"Если кто-либо не поддерживает борьбу с олигархами, если не поддерживает санкционную политику, например, в отношении Медведчука и так далее, - я считаю, у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды - ред.) другие, чем у… 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - заключил Зеленский.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Источник

Зеленский, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.