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Разумков ждет от президента список кандидатов в новую ЦИК

18.09.2019 / 12:48
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что Президент Украины внесет в парламент кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии до конца этой недели.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова", передает Укринформ

"Насколько мне известно, сегодня различные политические силы (и не только парламентские фракции) подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур (в ЦИК - ред.) Верховной Раде. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень тех лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав Центральной избирательной комиссии. Парламент будет определяться с этими кандидатурами и, надеюсь, поддержит их", - отметил Разумков.

При этом он призвал дождаться конкретных персоналий - "что предложат Президенту, и что глава государства, учитывая профессионализм, знания, опыт, предложит парламенту".

Напомним: Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.

9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.

Статья 31 закона о ЦИК предусматривает, что полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента". Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента (300 "за").

Источник 

ЦИК, Зеленский, Разумков
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