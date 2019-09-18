Разумков ждет от президента список кандидатов в новую ЦИК

Об этом он заявил в программе "Свобода слова", передает Укринформ.

"Насколько мне известно, сегодня различные политические силы (и не только парламентские фракции) подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур (в ЦИК - ред.) Верховной Раде. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень тех лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав Центральной избирательной комиссии. Парламент будет определяться с этими кандидатурами и, надеюсь, поддержит их", - отметил Разумков.

При этом он призвал дождаться конкретных персоналий - "что предложат Президенту, и что глава государства, учитывая профессионализм, знания, опыт, предложит парламенту".

Напомним: Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.

9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.

Статья 31 закона о ЦИК предусматривает, что полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента". Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента (300 "за").

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