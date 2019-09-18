В Закарпатской области стартовал новый миссионерский проект православной молодежи

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Зеленский ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год18.09.2019 / 09:42
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