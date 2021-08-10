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На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ

10.08.2021 / 14:55
На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей пообщался с детьми и благословил всех, после чего подарил каждому ребенку молитвослов

На Закарпатье в селе Цыгановцы 9 августа открылся ежегодный духовно-просветительский лагерь УПЦ для детей «Камо грядеши».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, открытие лагеря посетил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, который совершил молебен на начало доброго дела.

Архиерей пообщался с детьми и благословил всех, после чего подарил каждому ребенку молитвослов.

«Название лагеря говорит само за себя – мы стремимся указать истинную дорогу детям, дорогу к храму, к Богу», – сказал однажды на открытии лагеря митрополит Феодор. «Детский лагерь «Камо грядеши» является уникальным миссионерским явлением по своей природе и ежегодно он пополняется новыми детьми», – отметили в епархии.

Как сообшалось, в столице 11 августа состоится VI-й благотворительный фестиваль Украинской Православной Церкви «Божьи дети», который инициировал отдел социального служения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, детский лагерь, Мукачевская епархия
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