Войти | Зарегистрироваться
15:38

вторник,
10 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Финляндия с 9 августа открывает границы для украинцев

10.08.2021 / 15:18
Финские власти с понедельника, 9 августа, открыли въезд для туристов из Украины, сообщает интерактивный ресурс Министерства иностранных дел Украины.

"С 09.08.2021 года пассажирское движение между Финляндией и Украиной нормализуется. Всем гражданам Украины (без исключений), которые приедут в Финляндию прямым рейсом из Украины, или транзитом через страны, которые также включены в "зеленый список" Финляндии, будет разрешено въехать на территорию страны. Однако, в дальнейшем остаются в силе карантинные требования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, все лица, прибывающие из любых третьих стран (в том числе с Украиной) и прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины от Сovid-19 прошло 14 дней.

"Финляндией признаются следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac", - отмечают в МИД.

Там подчеркивают, что граждане Украины, которые не имеют подтверждения полного курса вакцинации во время пересечения государственной границы Финляндии, должны предоставить сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, которая признается Финляндией (при этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию), сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине, который не сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы (при этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию).

"Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что лицо переболела Covid-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроле. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию", - подчеркивают украинские дипломаты.

Они добавляют, что прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников.

Источник

границы, Финляндия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.