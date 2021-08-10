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Адаптивный карантин в Украине планируют продлить еще на два месяца

10.08.2021 / 15:49
Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету Министров продлить карантин на территории Украины еще на два месяца.

Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы начали подготовку к новому учебному году совместно с МОН, готовимся, что будет с образовательным процессом, когда будут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, что мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом Министров", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с теми карантинными правилами для всех общественных заведений.

В случае, если та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.

По словам Ляшко, только в некоторых регионах вакцинированы более 50% педагогов.

Напомним, с начала вакцинальной кампании вакцинированы 4137073 человека, из них получили одну дозу - 4137071, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2401647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6538718 вакцинаций.

Источник

коронавирус, карантин
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