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В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном

20.09.2019 / 13:42
В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном
Из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Во время конференции состоится презентация новой книги о закарпатском и афонском старце иеросхимонахе Аввакуме (Вакарове)

В Закарпатской области в Ужгороде 6-7 ноября состоится Международная научная конференция «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Мукачевскую епархию, конференция приурочена к 120-летию со дня рождения закарпатского и афонского старца и подвижника иеросхимонаха Аввакума (Вакарова).

Работа секций будет проходить по темам: Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи; Закарпатский и афонский подвижник благочестия иеромонах Аввакум (Вакаров; 1899-1972); Традиции исихазма, православное монашество и монастыри; Древняя литература Закарпатья и церковная традиция; Кириллические рукописные книги и старопечатные книги на Афоне, Балканах и в Центральной и Восточной Европе; Практика богослужебного пения и традиции местных произношений (изводов) церковнославянского языка; Личность и Церковь: феномен подвижничества и его роль.

Для участия в конференции необходимо до 10 октября прислать заявку с темой доклада на e-mail: jurijdanilec@gmail.com.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Научные записки БИНИЦ». Статьи принимаются до 20 ноября. Заочные участники получат электронный вариант сборника.

Во время конференции состоится презентация новой книги о закарпатском и афонском старце иеросхимонахе Аввакуме (Вакарове).

Организаторами форума выступают Богословско-исторический научно-исследовательский центр имени архимандрита Василия (Пронина), Международный институт афонской наследия, ряд других научных учреждений.

 

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, УПЦ, Афон, международная конференция, Мукачевская епархия
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