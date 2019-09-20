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Суд отпустил экс-"регионала" Ефремова из-под домашнего ареста

20.09.2019 / 13:21
Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации террористической организации.

Об этом сообщил судья-спикер Старобельского районного суда Луганской области Александр Форощук.

Прямая речь: "Ему изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста. Сейчас у него лично обязательства с возложением на него нескольких обязанностей".

Ефремов должен являться в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения суда, за исключением участия в заседаниях, сообщать суду об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами.

Экс-нардепа оставили без электронного браслета, поскольку личное обязательство не предусматривает такого ограничения. В то же время, Ефремову не вернули загранпаспорт.

18 сентября Старобельский районный суд Луганской области рассматривал продление меры пресечения Ефремову.

Защита просила полностью отменить меру пресечения.

Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.

В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.

19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.

22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.

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арест, суд, Ефремов
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