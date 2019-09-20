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В Ровенской области уволили с должности главы РГА активного противника УПЦ

20.09.2019 / 13:10
В Ровенской области уволили с должности главы РГА активного противника УПЦ
Юрий Парфенюк. Дзеркало плюс Источник: Центр информации УПЦ
В Дубенском районе, которым руководил Юрий Парфенюк, местные власти активно содействовали захвату храмов канонической Церкви

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября уволил Юрия Парфенюка с должности главы Дубенской районной государственной администрации Ровенской области в связи с истечением срока полномочий предыдущего Президента.

Об этом говорится в распоряжении №338/2019-рп, опубликованном на официальном сайте Президента, сообщает Центр информации УПЦ.

Как сообщалось, в Дубенском районе, которым руководил Юрий Парфенюк, местные власти активно содействовали захвату храмов канонической Церкви, принимая сторону новообразованной ПЦУ.

Также в этом районе произошел один из самых нашумевших случаев церковного рейдерства – в селе Птича, где верующих УПЦ выгоняли из храма, угрожая оружием. Захват прошел при бездействии полиции и с помощью экс-бойцов батальона «Айдар» и «Азов».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Президент Украины, Дубенская РГА
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