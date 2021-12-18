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Предстоятель УПЦ рассказал Президенту об угрозах Стамбульской конвенции

18.12.2021 / 12:15
Предстоятель УПЦ рассказал Президенту об угрозах Стамбульской конвенции
Источник: Центр информации УПЦ
В Стамбульской конвенции спрятаны идеологические мины, которые могут взорвать украинское общество

Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие во встрече Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Президентом Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во время встречи Митрополит Онуфрий рассказал Владимиру Зеленскому об угрозах, которые содержит Стамбульская конвенция, и призвал не ратифицировать ее.

Блаженнейший объяснил Президенту, что в Стамбульской конвенции спрятаны идеологические мины, которые могут взорвать украинское общество.

«Законы Украины хорошо регулируют все вызовы, связанные с домашним насилием. Со своей стороны Церкви и религиозные организации готовы сотрудничать с властью в сфере реализации практических мер, направленных на предотвращение домашнего насилия, ведь Стамбульская конвенция не является решением этой проблемы», – рассказал Предстоятель.

В ответ Президент заверил, что без диалога с главами Церквей и религиозных организаций и широкого обсуждения он не будет подписывать важные документы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Президент Украины, Стамбульская конвенция
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