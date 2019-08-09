Клирик УПЦ: Не подписание коммюнике говорит о том, что Фанар может пересмотреть политику в отношении Украины и ПЦУ

По результатам встречи украинского Президента с Патриархом Варфоломеем можно сказать, что Владимир Зеленский осознает, что его избиратели устали от всевозможных конфликтов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Страна.ua», об этом сказал клирик Волынской епархии протоиерей Олег Точинский.

Священник отметил, что в УПЦ внимательно следили за встречей на Фанаре, и «интерес к этому событию был напрямую связан с той непростой межконфессиональной ситуацией в стране, которая сложилась за последние годы и была инспирирована бывшим главой государства и его поспешниками».

«Духовенству и верующим УПЦ в первую очередь было важно увидеть, продолжит ли новый Президент религиозную политику своего предшественника, или же сдержит слово, сказанное им во время инаугурации, – подчеркнул священнослужитель. – По результатам сегодняшней встречи можно сказать одно – Зеленский осознает, что среди его избирателей – люди, которые устали от постоянных конфликтов на разных почвах».

По мнению отца Олега, в сложившейся ситуации для Президента лучше всего занять сторону закона и равного отношения ко всем конфессиям без исключения, «то есть, если ты разжигал межконфессиональную вражду – отвечай перед законом, если захватил храм – верни, если оскорбил кого-то – извинись».

При этом, как считает священник, отказ Зеленского подписать с Патриархом Варфоломеем совместное соглашение «может свидетельствовать и о том, что последнему придется поумерить свои аппетиты в отношении Украины, в том числе – в отношении тех "ставропигий", которые он для себя запросил в обмен на Томос».

«Из этого следует, что Фанар может пересмотреть свою политику в отношении Украины и ПЦУ, как своего детища. Кроме того, эта ситуация является четким сигналом для чиновников Минкульта, которые активно участвовали в репрессиях против части населения Украины, уперто убеждая всех вокруг, что никаких захватов храмов в Украине нет, мол, это все – проделки Кремля. Если я все правильно понял, то они так же будут вынуждены ответить за тот полугодний беспредел, который они активно поддерживали после вручения Томоса. В целом, хочется надеяться, что выбранный президентом курс, принесет плоды мира и справедливости в нашу страну», – подытожил клирик УПЦ.

Как сообщалось, 7-8 августа, Президент Владимир Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом, где встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. В ходе встречи Президент подчеркнул, что власть не должна вмешиваться в церковные дела. Кроме того, украинская сторона отказалась подписать совместное заявление, заранее подготовленное Фанаром в сотрудничестве с МИД.