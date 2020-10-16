Спикер УПЦ считает, что встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем может означать возвращение к политике Порошенка

Верующие УПЦ могут воспринять встречу Владимира Зеленского с Патриархом Варфоломеем как возвращение политики и идеологии Порошенко.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал в своем Телеграм заместитель отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Считаю,что сам факт встречи президента Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем сегодня в Стамбуле, независимо от её результатов, может негативно отразиться на личном рейтинге Президента и его партии "Слуги народа"», -отметил спикер УПЦ.

Он напомнил, что «верующие УПЦ, которые в своем подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за В. Зеленского, очень насторожено восприняли такую встречу. Это еще больше оттолкнет людей от поддержки «Слуг» на ближайших выборах».

«Люди боятся, что вернется политика и идеология Порошенко», – заключил протоиерей Николай Данилевич.