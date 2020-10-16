Войти | Зарегистрироваться
20:01

пятница,
16 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ужгород прибыла чудотворная икона с Афона

16.10.2020 / 18:34
В Ужгород прибыла чудотворная икона с Афона
Источник: Центр информации УПЦ
Икона будет пребывать в соборе постоянно

В Ужгород доставили копию чудотворной иконы Божией Матери «Гликофилуса» («Сладкое лобзание») с Афона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, святыню верующие во главе с митрополитом Мукачевским и Ужгородским Феодором встретили у Крестовоздвиженского кафедрального собора.

Перед  иконой был совершён молебен.

По завершении богослужения владыка Феодор поблагодарил всех, благодаря кому икона была написана на Святой Горе и привезена на Закарпатье.

 Икона будет пребывать в соборе постоянно.

***Икона Божией Матери «Гликофилуса» хранится в одном из старейших и известнейших монастырей на Святой Гору — обители Филофей. По преданию, написал образ апостол и евангелист Лука.

 История образа прослеживается с IX века. Икона хранилась в семье константинопольского чиновника Симеона Патрикия, служившего императору-иконоборцу Феофилу (829–842). Придворный был противником почитания святых образов, а его жена Виктория хранила в доме икону Богородицы. Поступок супруги мог стоить жизни обоим. Поэтому муж потребовал, чтобы Виктория сожгла икону, но у нее не поднялась рука уничтожить образ Пречистой. Женщина, надеясь на чудо, принесла икону на берег моря и положила на воду.

Спустя некоторое время образ приплыл на Святую Гору Афон. Монахи торжественно унесли икону с собой. А на месте, где она впервые коснулась афонской земли, появился родник целебной воды. Икона получила название «Гликофилуса» — «Сладко любящая», или «Сладкое лобзание». Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Ее щеке. На обратной стороне иконы изображено распятие Господа Иисуса Христа.

 За многие века этот образ прославился многими чудесами и исцелениями по молитвам искренне верующих. Перед ним молятся об укреплении в Православной вере, о защите православных икон, при бедах и невзгодах, при телесных и душевных недугах.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.