В Ужгород прибыла чудотворная икона с Афона

В Ужгород доставили копию чудотворной иконы Божией Матери «Гликофилуса» («Сладкое лобзание») с Афона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, святыню верующие во главе с митрополитом Мукачевским и Ужгородским Феодором встретили у Крестовоздвиженского кафедрального собора.

Перед иконой был совершён молебен.

По завершении богослужения владыка Феодор поблагодарил всех, благодаря кому икона была написана на Святой Горе и привезена на Закарпатье.

Икона будет пребывать в соборе постоянно.

***Икона Божией Матери «Гликофилуса» хранится в одном из старейших и известнейших монастырей на Святой Гору — обители Филофей. По преданию, написал образ апостол и евангелист Лука.

История образа прослеживается с IX века. Икона хранилась в семье константинопольского чиновника Симеона Патрикия, служившего императору-иконоборцу Феофилу (829–842). Придворный был противником почитания святых образов, а его жена Виктория хранила в доме икону Богородицы. Поступок супруги мог стоить жизни обоим. Поэтому муж потребовал, чтобы Виктория сожгла икону, но у нее не поднялась рука уничтожить образ Пречистой. Женщина, надеясь на чудо, принесла икону на берег моря и положила на воду.

Спустя некоторое время образ приплыл на Святую Гору Афон. Монахи торжественно унесли икону с собой. А на месте, где она впервые коснулась афонской земли, появился родник целебной воды. Икона получила название «Гликофилуса» — «Сладко любящая», или «Сладкое лобзание». Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Ее щеке. На обратной стороне иконы изображено распятие Господа Иисуса Христа.

За многие века этот образ прославился многими чудесами и исцелениями по молитвам искренне верующих. Перед ним молятся об укреплении в Православной вере, о защите православных икон, при бедах и невзгодах, при телесных и душевных недугах.