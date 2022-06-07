На Закарпатье УПЦ передала больнице медоборудование на сумму более 110 тыс грн

Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала в городскую больницу Иршавы медицинское оборудование на сумму более 110 тысяч гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, медучреждение получило в дар два электрокардиографа, отсасыватель, медицинские носилки, шприцевой насос, две кушетки.

В больницу также были переданы одеяла, подушки и постельное бельё.

Медоборудование было преобретено на средства Ассоциации украинцев в Швейцарии. Непосредственное участие в приобретении и передаче больнице подарков приняло Иршавское молодёжное братство имени святого Иоанна Предтечи.

Перед тем, как попасть в распоряжение больницы, медоборудование было освящено.

«Мы очень ждали этого события, хотелось хоть немного поддержать нашу горбольницу. У нас очень хорошие врачи. Сергей Караслай и весь коллектив больницы прикладывает много сил, чтобы во время войны спасать людей. Сейчас тяжёлое время в нашей стране, поэтому сердечно благодарим Ассоциацию украинцев в Швейцарии за такой весомый вклад и поддержку. Украинцы, где бы они не были, сердцем и душой всегда тут, на родной земле, — это подтверждает данный поступок. Большая благодарность ОО "Волонтёры Закарпатья" и всей нашей молодёжи», - поделилась замглавы епархиального отдела по делам молодёжи Марселина Келемен.