Зимняя резина Nokian Nordman RS2: обзор, преимущества, мнения экспертов

Почему стоит выбирать покрышки Nokian Nordman RS2?

В зимний период автомобиль встречается с неблагоприятными дорожными условиями. К таким относятся гололед, заснеженность и низкая температура, являясь стрессом для резины авто. Специально для таких ситуаций финская компания Nokian разработали шины, устойчивые к нордическим зимам.

Модель Nokian Nordman RS2 способна выполнять свои задачи даже в условиях зимней непогоды. Она обладает хорошими показателями управляемости, комфорта и тормозных качеств. Финская автошина Nordman RS2 изготовлена из особого сплава резины, что помогает покрышкам выдерживать большие перепады температур, а также иметь лучшее сцепление на обледенелых участках дороги.

Преимущества покрышек Nordman RS2

Модель RS2 разрабатывалась на основе предыдущей модели, которая по праву заслужила доверие автолюбителей. Финские специалисты учли опыт предыдущей разработки, что повысило качество продукции. Nordman RS2 обладает такими характеристиками:

показатели сцепления. Рисунок протектора и ламели выполнены так, чтобы автошина обеспечивала безопасный путь в экстремальных условиях;

устойчивость на дороге. Позволяет удерживать авто в процессе входа в поворот на участках с обледенением;

шумоподавление. Резина обеспечивает комфорт передвижения при любом покрытии;

возможности проходимости. Рисунок протектора резины создает сцепление с рыхлым и глубоким снегом, позволяя автомобилю проходить сложные участки дороги зимой;

невосприимчивость к низким температурам. Шины сохраняют свои свойства при экстремально низких температурах, что помогает продлить срок службы.

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Особенности зимних покрышек Nordman RS2

Чтобы обеспечить безопасный путь и комфорт движения в зимний период, конструкторы Nokian предприняли ряд решений. Среди них:

установка двойного текстильного корда. Помогает продлить срок службы покрышек, а также добавляет жесткости в процессе перемещения по рыхлым грунтам и снегу;

использование мелких насечек на всей поверхности резины. В процессе движения насечки генерируют тепло, что добавляет мягкости и плавности хода;

дренажная система в виде канавок. Способствует отводу воды, снега и грязи с поверхности резины;

применение насосов-ламелей. Позволяют создать большее сцепление с дорожным покрытием.

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