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Антиохийский Патриарх выразил поддержку Предстоятелю УПЦ

07.06.2022 / 14:15
Антиохийский Патриарх выразил поддержку Предстоятелю УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Письмо главы Антиохийской Церкви направленное Предстоятелю УПЦ по поводу войны опубликовано на странице Патриарха в Фейсбуке

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х обратился к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию со словами поддержки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, письмо главы Антиохийской Церкви направленное Предстоятелю УПЦ по поводу войны опубликовано на странице Патриарха в Фейсбуке.

«Мы плачем с Вашим Блаженством – как Ваше Блаженство плакали с нами – о трагической гибели вашей паствы и соотечественников Вашего Блаженства в результате войны. Нам слишком хорошо знакомо разрушение церквей, гибель священнослужителей, монахов и верующих, переселение мирных жителей в другие страны», – написал Патриарх Иоанн.

Он подчеркнул, что духовно поддерживает Предстоятеля и верующих Украинской Православной Церкви.

«В эти тяжелые моменты наша постоянная молитва с Вашим Блаженством и всей Украинской Православной Церковью, и вся Антиохийская Церковь молит Святого Духа, особенно в это время Пятидесятницы, чтобы Он сошел и восстановил мир и принес исцеление. Пусть Господь и дальше направляет Ваше Блаженство в руководстве Украинской Православной Церковью в эти трудные времена», – призвал глава Антиохийской Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Антиохийская Церковь
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