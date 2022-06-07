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В УПЦ рассказали, как церковные общины противодействуют захватам

07.06.2022 / 13:35
В УПЦ рассказали, как церковные общины противодействуют захватам
Источник: Центр информации УПЦ
В ходе собрания община единогласно решила не менять юрисдикцию и остаться под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

В Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях религиозные общины Украинской Православной Церкви защищают свои права и противодействуют незаконным захватам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 5 июня во Владимир-Волынской епархии прихожане храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Коцюры подтвердили свое желание остаться в лоне Украинской Православной Церкви. Такое решение верующие приняли на приходском собрании.

На собрании присутствовали благочинный протоиерей Василий Мельничук, настоятель храма протоиерей Виктор Сулик и прихожане храма.

В ходе собрания община единогласно решила не менять юрисдикцию и остаться под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В Ровенской области прихожане Николаевского храма села Гильча на собрании подтвердили верность Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Онуфрием.

«Община в очередной раз выразила свою принадлежность к Украинской Православной Церкви. На собрание, которое в этот день состоялось возле местного дома культуры, инициированное неизвестным “оргкомитетом”, прихожане нашего храма не пошли, подчеркнув, что это собрание не имеет никакого отношения к нашей религиозной общине», – написал на своей странице в Facebook настоятель прихода Архимандрит Герман (Кулакевич).

Из присутствующих 65 человек 64 проголосовали за то, чтобы сохранить верность УПЦ.

В Хмельницке прихожане храма в честь Успения Божьей Матери не смогли попасть в свой храм для совершения богослужения, поскольку на входной калитке храмовой ограды была навешена цепь. У самого храма собралась группа людей в военной форме, которые никакого отношения к общине храма не имели.

По требованию правозащитницы Виктории Кохановской установить личности тех, кто незаконно попал на территорию храма, полиция не реагировала. Сами же рейдеры ссылались на документ о перерегистрации общины, которую якобы подписал глава Хмельницкой областной военной администрации. Верующие во главе с настоятелем храма вышли на бессрочное молитвенное стояние к стенам ОВА. Участие в молитвенном стоянии принимает около трехсот человек.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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