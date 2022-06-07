Священник УПЦ рассказал, что делать, если не получается продлить род

Сталкиваясь с проблемами в семейной жизни, необходимо разобраться в себе и довериться Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Проблема может быть как духовной, так и физиологической. Если дело в нарушенном здоровье, то это не к священнику, а к врачу соответствующей квалификации. Не думайте, что Бог по „мановению волшебной палочки“ исцелит от недугов, это еще нужно заслужить. Чудеса случаются, но только в особых обстоятельствах и с определенной целью, для всех же остальных случаев болезней есть врачи.

Что же касается духовных проблем, то давайте сразу отбросим все разговоры о том, что Бог не дает детей за грехи родителей. Эта тема многократно раскритикована, а подобного мнения придерживаются лишь те, кто не читает Священного Писания и святоотеческой литературы. Каждый несет ответственность за свои грехи», — объяснил отец Владимир.

Он добавил, что если со здоровьем всё в порядке, но долго не получается зачать ребенка, то стоит вспомнить наставление святителя Иоанна Златоуста, что просить нужно с верой, упованием, непрестанно, быть уверенным, что всемогущий Господь способен выполнить просьбу, но также не забывать делать должное со своей стороны.

«Когда рождение ребенка становится самодовлеющей целью и даже навязчивой идеей, то Бог действительно может положить препятствия к этому. Тогда стоит немного остановиться и отпустить ситуацию, вспомнить, что цель христианского брака — взаимопомощь друг другу в спасении. Два человека — это уже семья, нормальная, а не какая-то неполноценная. Если чувствуете, что хватает любви и широты сердца, то можете усыновить ребенка. Если же кто-то из супругов понимает, что не потянет, то лучше отложите этот вопрос», — считает священник.

Священник объяснил, что делать если не получается найти пару.

«С этой проблемой сталкиваются не только представительницы слабого пола, но и мужчины. Просто родительский инстинкт, стремление быть желанной и любимой у женщин сильнее выражены. Я сейчас говорю обобщающе, а в каждом индивидуальном случае нужно искать свои нюансы. В общении с людьми приходилось сталкиваться с ситуациями, когда хорошие церковные ребята не могли найти себе пару, точно так же, как и хорошие церковные девушки.

Если ничего не делать, то ничего не будет. Воспринимайте данное утверждение как закон. Если хочется с кем-то познакомиться, нужно немного для этого поднапрячься. Да, у кого-то это получается само собой, но не у всех», — продолжил священник.

Священник подчеркнул, что если у вас нет еще пары, а вы действительно хотите создать христианскую семью, то для этого необходимо приложить усилия.

«Продолжайте также молиться и просить у Бога желанного, но не забывайте, что Ему еще нужно позволить вмешаться в свою жизнь. Жених или невеста с неба не упадут. Я не призываю „залипнуть“ на сайтах знакомств или судорожно отправляться куда-то на поиски. Делайте свое дело. Если позволяет время, найдите какие-то молодежные, благотворительные или волонтерские православные объединения рядом с вами. Начните общаться, помогать другим — и всё у вас обязательно получится», — отметил он.

«В браке все препятствия нужно преодолевать вместе. Никогда не останавливайтесь, двигайтесь, трудитесь, „просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят“ (Мф. 7:7–8)», — заключил протоиерей Владимир Долгих.