Необходима помощь на восстановление разрушенного храма УПЦ на Черниговщине

Свято-Вознесенский храм села Лукашовка Черниговского района нуждается в помощи на восстановление.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, храм полностью разрушен, поскольку оккупанты разместили в нем штаб и склад боеприпасов.

«Храм построен в 1913 году, пережил две войны, но сейчас полностью разрушен, сгорела вся церковная утварь, богослужебное облачение, книги, иконы», - отмечают в епархии.

Настоятель храма отец Михаил Гутник и православная община села молитвенно благодарны каждому за оказанную помощь и надеются как можно скорее возобновить богослужения.

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