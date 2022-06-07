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На Киевщине сторонники ПЦУ угрожали настоятелю и верующим храма УПЦ

07.06.2022 / 18:10
На Киевщине сторонники ПЦУ угрожали настоятелю и верующим храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Священник ПЦУ Юрий Сальник призывал толпу срезать болгаркой замок и войти в храм, потому что «граждане Украины имеют право молиться в церкви»

На Киевщине в Тараще Киевской области активисты ПЦУ пришли к Петропавловскому храму УПЦ и угрожали настоятелю протоиерею Сергию Козюку.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на видео Ютуб-канала «Православный журналист», активисты, прикрываясь фальшивой регистрацией религиозной общины ПЦУ, заявили свои права на Петропавловский храм.

В то время когда верующие УПЦ молились у храма, активисты ПЦУ за его воротами пели гимн Украины и «Червону калину», выкрикивали «Смерть врагам!» и оскорбления в адрес верующих УПЦ. Один из радикалов из-за ворот пообещал настоятелю, что «лично его сожгут». Священник ПЦУ Юрий Сальник призывал толпу срезать болгаркой замок и войти в храм, потому что «граждане Украины имеют право молиться в церкви».

Как рассказал источник в Таращах, Петропавловская община УПЦ по распоряжению Киевской ОГА была официально зарегистрирована еще в октябре 2002 года. А в 2019 году Юрий Сальник заявил свои права на Петропавловский храм и официально зарегистрировал устав «петропавловской общины», и теперь сторонники ПЦУ заявляют, что этот храм принадлежит им уже 17 лет.

«Дело в том, что ПЦУ создала свою общину фиктивно, использовав распоряжение Киевской ОГА с тем же номером 648 от 29.10.2002 года. То есть задним числом зарегистрировала ее на адрес общины УПЦ», – пояснил источник.

Еще в 2007 году УПЦ КП начала возводить в селе Георгиевский храм, который, в отличие от Петропавловского, с тех пор так и стоит недостроенный – без крыши и куполов. Здесь сторонники ПЦУ несколько лет собирались на службу в подвале, а теперь решили заявить свои права на здание церкви, принадлежащей общине УПЦ.

Источник: Inpress.ua
Киевская область, УПЦ, ПЦУ, захват храма
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