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Рада приняла реформу прокуратуры от Зеленского

20.09.2019 / 13:52
Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры от президента Владимира Зеленского. За закон во втором чтении проголосовали 259 депутатов.

Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и приостановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Генпрокуратуру также должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

Кроме того, к генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Напомним, 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 10 сентября комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять президентскую реформу прокуратуры. В тот же день Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении.

29 августа предыдущий генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении.

В тот же день новая Верховная Рада уволила Луценко и назначила генпрокурором заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

Источник 

прокуратура, ВР, реформа прокуратуры
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