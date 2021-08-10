СБУ разоблачила членов преступной организации "Ндрангета" в Одессе, курировавших контрабанду кокаина в ЕС

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Британия ввела новые санкции против режима Лукашенко
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Лукашенко о завершении срока президентства: "скоро, очень скоро"
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В Турции в ДТП с автобусом погибли 14 человек
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Самолет рухнул на нежилой дом в США, есть жертвы - СМИ
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Выставлен на продажу кейс с данными из корпоративной сети нефтяной госкомпании «Сауди Арамко»06.08.2021 / 14:24На теневом онлайн-форуме RAID, предназначенном для анонимной продажи информации, появилось новое грандиозное предложение. Неизвестный пользователь 18 июля 2021 года выложил пост, в котором предлагает купить у него конфиденциальную информацию корпоративной сети государственной нефтяной компании «Сауди Арамко» Королевства Саудовской Аравии. За свою базу данных хакер просит 5 000 0000 долларов!Последние новости рубрики
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Байден назначил критика "Северного потока-2" спецпредставителем по энергетике - СМИ
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Инфляция в Украине по итогам июля выросла до 10,2% - Госстат
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Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1%
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Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком - 12 пострадавших
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Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии
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В Северной Ирландии в парке развлечений упал аттракцион, есть пострадавшие
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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