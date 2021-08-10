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Взрыв гранаты в Кривом Роге: кроме военного, ранены трое полицейских

10.08.2021 / 14:16
Трое правоохранителей получили осколочные ранения во время взрыва гранаты в квартире бывшего участника АТО в Кривом Роге.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции, пресс-секретарь криворожского райуправления полиции Оксана Лесонен в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лесонен: "Во время взрыва гранаты пострадали трое полицейских. Они получили осколочные ранения. Телесные повреждения нетяжелые, жизни и здоровью полицейских ничего не угрожает".

По ее словам, сейчас правоохранители находятся на амбулаторном лечении.

По факту взрыва гранаты полиция открыла два уголовных производства: по ч. 1 ст.263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Во время обысков в квартире экс-военного изъяли еще две гранаты. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 августа в Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов. На место выехали патрульные, которые начали с ним переговоры.

Во время разговора мужчина отдал правоохранителям один боеприпас "РГД-5", который держал в руках. Но после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и подорвал.

Источник

граната, Кривой Рог
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