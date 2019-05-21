ЦИК: ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс, который уже начался

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Севастьянова журналистам после инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, в Киеве.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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