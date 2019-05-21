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Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев

21.05.2019 / 15:47
Президент Владимир Зеленский, который 20 мая принял присягу, призывает Верховную Раду безотлагательно принять Избирательный кодекс.

Также он призывает ВР безотлагательно принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Об этом он сказал в ходе своей инаугурационной речи в парламенте.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский.

Также он призвал депутатов уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Зеленский заявил, что все это Рада должна сделать в течение 2 месяцев.

Напомним, в понедельник Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.

Источник

инаугурация, Рада, Зеленский
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