В Церкви выпустили книгу по психологической помощи бездомным

Пособие по психологической работе с бездомными людьми выпустила петербургская благотворительная организация «Ночлежка».

В издании рассказывается об опыте работы Психологической службы организации, а также объясняются причины бездомности, виды психологической помощи и принципы психологической работы с бездомными людьми, сообщает «Фома» со ссылкой на сайт «Ночлежки».

Авторами книги стали психологи организации Александра Сандомирская и Наталья Гусева, а также руководитель Консультационной службы Наталья Шавлохова.

«В пособии мы описываем свой опыт психологической работы, потому что очень хотим, чтобы комплексной и профессиональной помощи бездомным людям становилось больше. Чтобы коллегам, которые выбрали заниматься такой непростой областью – помощью бездомным людям – было, на что опереться и где почерпнуть экспертную информацию», – рассказала Наталья Шавлохова.

Отдельная глава в издании посвящена профессиональному выгоранию сотрудников помогающих профессий.

Психологическая служба – самое молодое подразделение Консультационной службы «Ночлежки», существующее с осени 2014 года. До мая 2018 года психологическим сопровождением бездомных в организации занимались только психологи-волонтеры. В настоящее время в составе службы 3 штатных психолога и 4-5 волонтеров.