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В Киево-Печерской лавре на благотворительной акции УПЦ 800 детей получили «рюкзачки милосердия»

30.08.2021 / 15:00
В Киево-Печерской лавре на благотворительной акции УПЦ 800 детей получили «рюкзачки милосердия»
Источник: Центр информации УПЦ
Цель акции - оказать помощь малоимущим, многодетным, нуждающимся семьям, семьям переселенцев и вместе собрать детей в школу

В Киево-Печерской лавре для детей и их родителей был совершен молебен перед началом учебного года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Миссия «Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам» провела ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок Милосердия», в рамках которой 800 детей из нуждающихся семей получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.

«Собрать ребенка в школу в наше время - нелегкая задача, а в каких-то случаях почти невозможно. Поэтому Украинская Православная Церковь помогает всем нуждающимся и желает этой помощи. Дай Бог, чтобы сегодняшний день, в который мы готовим наших детей в школу, был днем ​​благословения и днем ​​радости. Поскольку самое главное, что в наше время каждый человек должен получить и почувствовать, что он не один, что всегда есть те, кто помогут. Пусть благословение Господне пребывает на родителях, на детях, на учителях», - сказал епископ Белогородский Сильвестр.

Владыка окропил святой водой присутствующих и вручил детям рюкзаки с необходимым школьным оборудованием.

Цель акции - оказать помощь малоимущим, многодетным, нуждающимся семьям, семьям переселенцев и вместе собрать детей в школу.

Глава Миссии «Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам» протоиерей Сергий Екшиян обратил внимание, что в основном за помощью обращаются многодетные семьи, которым в Социальном отделе оказывают постоянную поддержку, в том числе продуктовыми наборами.

«Жизнь усложняется и предметы, продукты первой необходимости дорожают, а зарплаты у людей остаются неизменными. Средняя цена одного рюкзачка это 1000-1200 грн. Сумма немалая, особенно когда несколько детей. Поэтому в этом году у нас в разы больше обращений - почти 400 просьб для 900 детей», - сказал отец Сергий.

Источник: Inpress.ua
дети, упц, благотворительная акция
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