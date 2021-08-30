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Украина получила от США еще почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer

30.08.2021 / 15:16
В воскресенье, 29 августа, в Украину прибыла очередная партия COVID-вакцины Pfizer-BioNTech от правительства Соединенных Штатов Америки.

Партию вакцины в размере 188 370 доз помог доставить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира", - заявили в ЮНИСЕФ.

Новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

"До конца 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы", - добавили в организации.

Источник

коронавирус, вакцина, Pfizer
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