В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ

117 000 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech доставили в Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского.

Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международную агентство Crown Agents.

До конца этой недели в страну должны доставить 167 310 доз этого препарата.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

работников сферы образования;

лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;

военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;

представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Напомним: Минздрав запланировали вакцинировать до конца года до 70% взрослых граждан и сделать 47 миллионов уколов, новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать против коронавируса 5 миллионов украинцев.

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