Le Figaro рассказывает, что преследование Медведчука призвано «очистить» политический ландшафт Украины

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13:50
Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси
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12:48
Байден поручил разведке удвоить усилия по установлению происхождения COVID-19
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11:46
"Индийский" COVID-19 обнаружили на 53 территориях — ВОЗ
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17:21
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
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16:46
Первая страна ЕС объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу
- 13:50
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15:54
Новые санкции против Беларуси могут затронуть экспорт калия - Bloomberg
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15:23
Кулеба о решении США по "Северному потоку-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась
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14:52
НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября
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11:15
Зеркаль уходит из "Нафтогаза"
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10:54
Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream: Сейчас это контрпродуктивно
- 15:54
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В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
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06:24
Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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08:15
Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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08:43
В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
- 05:55
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