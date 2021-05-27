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Le Figaro рассказывает, что преследование Медведчука призвано «очистить» политический ландшафт Украины

27.05.2021 / 14:45
Президент Росси Владимир Путин считает, что политическое преследование украинскими властями народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука происходит в рамках антироссийской политики и иллюстрирует напряженность в отношениях между Москвой и Киевом.

Об этом говорится в публикации ведущей французской газеты Le Figaro.

Издание отмечает, что Путин пообещал отреагировать на преследования Медведчука украинской властью.

«Президент Путин упомянул о помещении под домашний арест Виктора Медведчука во время заседания Совета безопасности, в который входят руководители служб безопасности, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. "Принимая во внимание нависшие над нами угрозы, мы должны будем реагировать своевременно и надлежащим образом", – сказал он, имея в виду Виктора Медведчука», – сообщает французская газета, уточняя, что по мнению российского Президента преследование оппозиционного политика призвано «очистить» политический ландшафт Украины.

Также в публикации подчеркивается, что данная ситуация может обострить отношения между Россией и Украиной, которые и так в последние несколько лет находятся на «самом низком уровне».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Путин, Медведчук
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