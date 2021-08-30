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МОЗ Украины разрывает контракт с Serum Institute of India – Ляшко

30.08.2021 / 14:14
Министерство здравоохранения начало разрывать контракт на поставку противоковидних вакцин с индийской компанией Serum Institute of India из-за того, что она не выполнила своих обязательств.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами по случаю 100 дней на должности

Прямая речь: "Serum Institute of India не выполнил полностью никаких своих контрактных обязательств. Принимается политическое решение, я буду разрывать контракт с Serum Institute of India. И на полтора миллиона Covishield, и на 10 миллионов Novavax.

Украина внесла предоплату, но в контракте четко прописана возможность расторжения и международная закупочная организация Crown Agency будет работать над этим".

Сумма предоплаты не разглашается, поскольку Украина работала с Serum Institute of India через британского посредника Crown Agency. Единственное, что известно - предоплату по Novovax Украина сделала на два миллиона доз.

Ляшко рассказывает, что представители Serum Institute of India, которые встречались как с министром, так и с президентом в Киеве, объяснили невозможность выполнить свои обязательства по контракту тем, что у них возникла большая потребность в вакцине из-за вспышки в самой Индии - премьер страны якобы запретил отправлять вакцину на экспорт.

Ляшко уверяет, что даже без сотрудничества с индийским институтом, у Украины достаточно вакцин и контрактов.

Источник

коронавирус, вакцина
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